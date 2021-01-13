Днем 13 января на площадке возле мусорного контейнера во дворе одного из домов по улице Быстрецкой обнаружили тело пожилого мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.Труп был полностью завернут в полиэтилен и мешки для строительного мусора. Во время осмотра места происшествия следов, которые бы указывали на криминал, следователи и криминалисты не обнаружили.В настоящее время Московский МСО проводит доследственную проверку. Следователям предстоит установить личность погибшего, точную причину смерти и ее давность. Для этой цели назначена судебно-медицинская экспертиза.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!