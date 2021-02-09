Во многих школах Рязанской области из-за морозов отменили занятия. Фото: Олег УКЛАДОВ

9 февраля в ряде школ Рязанской области из-за сильных морозов отменили занятия, сообщает оперативная группа регионального правительства.

Во вторник не пошли на учебу школьники начальных классов в Сасове и Сасовском районе, в городе Касимове, а также в Рязанском, Шиловском и Пронском районах.

Без учебы остались и ученики 1-9 классов в Чучковском, Клепиковском, Спасском и Путятинском районах.

Полностью закрылись школы в Кадомском, Ермишинском, Касимовском, Пителинском и Кадомском районах.

В школе села Мамоново Пронского района занятия отменили из-за отключения электроэнергии.

В остальных районах области школы работают в штатном режиме, но родители имеют полное право не приводить детей на занятия из-за сильных морозов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, при каких морозах в Рязанской области дети могут не ходить в школу (читать подробнее).

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