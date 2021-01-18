Опергруппа Рязанской области напомнила, при какой температуре отменяются занятия в школах. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, при морозе от -20 градусов в школу не идут дети с 1 по 4 класс, если столбик термометра опустится до -25, то полное право не ходить в школу имеют ученики 5-9 классов.Что касается старшеклассников, то для них занятия отменяются при температуре от -30 градусов.Утром 18 января в Рязани было -27 градусов. Накануне классные руководители через родительские чаты в мессенджерах предложили им самим решать, отпускать детей в школу или нет.Позже стало известно, в каких районах Рязанской области самые сильные морозы. В некоторых местах термометр показывал -38 градусов (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!