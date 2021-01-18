Самые сильные морозы в Рязанской области синоптики зафиксировали в Путятинском районе — -28 до -38 градусов. Дети в районе не учатся, но в некоторых школах ребята все же осмелились прийти на занятия, сообщает «Пресса».Какие морозы были утром 18 января в других районах Рязанской области:- в Кадомском районе — до -33. Школьники с 1 по 9 классы не учатся;- в Ермишинском, Пителинском районах — до -32 градусов. Занятия для школьников с 1 по 11 классы отменили;- в Старожиловском, Шиловском районах — до -32 градусов. В Шиловском отменили занятия для 1-4 классов (четыре школы) и для 5-9 классов (три школы). Все они учатся дистанционно. В Старожиловском районе дети пошли в школу по усмотрению родителей;- в Кораблинском районе — до -31. Не учатся дети с 1 по 4 классы;- в Касимове, Сасове, Клепиковском, Спасском и Сапожковском районах — до -30 градусов. Дети идут в школу по усмотрению родителей;- в Шацком, Александро-Невском, Рыбновском, Михайловском районах — до -29 градусов. Дети идут в школу по усмотрению родителей;- в Ряжском районе — до -28 градусов. Дети идут в школу по усмотрению родителей;- в Милославском и Ухоловском районах — до -27 градусов;- в Чучковском районе — до -26 градусов.Ранее областные чиновники напомнили, при каком морозе детям в Рязани можно не ходить в школу. Занятия отменяются уже при -20 градусах, но только для младших классов (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!