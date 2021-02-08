Срочное сообщение МЧС: в Рязанской области морозу опустится до 31 градуса

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 9 февраля, а также утром на территории Рязанской области местами ожидается мороз -31…-30ºС.

Сотрудники регионального управления МЧС напоминают рязанцам о простых правилах безопасности:

- крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня;

- отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от постельного белья, штор и занавесок, мебели;

- своевременно ремонтировать печи и следить за их исправностью.

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