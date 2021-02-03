В 23 школах Рязанской области действует карантин из-за коронавируса

В 23 школах Рязани и области продолжает действовать карантин из-за коронавируса. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева. Всего ограничительные меры действуют в пятидесяти образовательных учреждениях, из них восемь ссузов, три вуза и 16 детсадов.

Всего по состоянию на 3 февраля в Рязани и области выявили у 103 человек. Их тесты в соответствующих лабораториях оказались положительными. Еще три человека умерли (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!