В Рязани и области за сутки жителей больше выздоровело, нежели заболело COVID-19

Неужели наступят времена, когда маски носить не нужно будет? Фото из архива "КП".

Федеральный оперативный штаб приводит вызывающие оптимизм данные, касающиеся Рязанской области. За истекшие сутки на территории региона выявлено 103 носителя коронавирусной инфекции - их тесты в соответствующих лабораториях оказались положительными.

Также лабораторные исследования подтвердили, что летальный исход у троих рязанцев случился как раз из-за коронавируса.

Что вносит сдержанный оптимизм, так это сведения о том, что в течение прошедших суток 113 жителей региона выздоровели. Если посмотреть на графику пандемии, то видно, что она, начиная с 5 января, представляет из себя ниспадающую кривую.

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