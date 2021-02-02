Блогера-психиатра в Рязани оштрафовали за организацию несанкционированного митинга

Рязанского врача-психиатра Кирилла Сычева оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Решение о штрафе вынесли в Железнодорожном суде.

Ранее блогер со 132 тысячами подписчиками в Instagram рассказал, как его забирали в автозак: «Человек в штатском, который шел в колонне просто указал на меня, налетели омоновцы, вывернули руки и затолкали в машину. Там уже находилось несколько человек».

Отметим, что в тот момент в автозаке находился и корреспондент правительственной газеты «РВ» Александр Джафаров, позже, после подключения главного редактора Галины Зайцевой, журналиста выпустили, предварительно перед ним извинившись.

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