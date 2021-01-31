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Политика

МВД извинилось перед задержанным журналистом рязанской правительственной газеты

Александр Джафаров вернулся к родным и близким
Источник:kp.ru
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МВД извинилось перед задержанным журналистом рязанской правительственной газеты.

МВД извинилось перед задержанным журналистом рязанской правительственной газеты.

Александра Джафарова выпустили из отделения полиции Железнодорожного района Рязани. Журналиста «Рязанских ведомостей» задержали за участие в несанкционированном митинге в защиту оппозиционного политика Алексея Навального. При этом сам журналист никаких лозунгов не выкрикивал, плакатов не делал.

— Я был просто на работе. Главный редактор Галина Зайцева уже в курсе, подключает правительственные ресурсы, чтобы решить эту проблему.

31 января в центре Рязани прошел несанкционированный митинг. Задержаны десятки человек. На митинг пришел и заместитель главы администрации Рязани, парень из Ростова-на Дону Владимир Бурмистров (читать подробнее).

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