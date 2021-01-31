МВД извинилось перед задержанным журналистом рязанской правительственной газеты.

Александра Джафарова выпустили из отделения полиции Железнодорожного района Рязани. Журналиста «Рязанских ведомостей» задержали за участие в несанкционированном митинге в защиту оппозиционного политика Алексея Навального. При этом сам журналист никаких лозунгов не выкрикивал, плакатов не делал.

— Я был просто на работе. Главный редактор Галина Зайцева уже в курсе, подключает правительственные ресурсы, чтобы решить эту проблему.

31 января в центре Рязани прошел несанкционированный митинг. Задержаны десятки человек. На митинг пришел и заместитель главы администрации Рязани, парень из Ростова-на Дону Владимир Бурмистров (читать подробнее).

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