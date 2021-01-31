В Рязани на несанкционированном митинге задержали журналиста правительственной газеты. Фото: Рязанские ведомости.

В центре Рязани задержали журналиста газеты «Рязанские ведомости» Александра Джафарова.

— Силовики взяли Джафарова после указки одного из оперов, — рассказывает корреспондент «Комсомолки». — То есть, в колонне демонстрантов идут люди в штатском из ФСБ или полиции, рядом продвигаются силовики из Росгвардии. Потом человек в штатском показывает на любого участника, и «космонавты» нападают на него, тащат в автозак.

По словам корреспондента «КП-Рязань», сам Джафаров не выкрикивал никаких лозунгов, он просто попал под горячую руку силовиков.

— Участники митинга ведут себя очень корректно, чего не скажешь о полиции, — отметил корреспондент.

В Рязани проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального (читать подробнее).

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