В Рязани 31 января сфотографировали полицейских, отдыхающих в Макдональдсе. Фото: Константин МОГИЛИН

В Рязани сфотографировали полицейских УМВД России по Рязанской области, отдыхающих в ресторане быстрого питания McDonald’s. Стражи порядка заказали картошку-фри, бургеры и напитки.

Торговый центр "Виктория Плаза" заполонили силовики с оружием.

Отметим, что торговый центр «Виктория Плаза», где расположен «Макдональдс», заполонили силовики в бронежилетах и с автоматами. Видимо, таким образом полицейские пытаются противостоять участникам несанкционированного митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Рядом с площадью Побелы несколько автозаков.

Вокруг площади Победы стоят несколько автозаков для развоза задержанных. Кстати, многих задержанных участников в Москве будут этапировать в Рязань (читать подробнее).

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