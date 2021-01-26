В Рязани утвердили проект по восстановлению Торгового городка

Объекты Торгового городка в Рязани планируют восстановить и вовлечь в работу до конца 2022 года. Фото: архив КП.

25 января в Рязани утвердили паспорт проекта по восстановлению или, как это звучит официально, «вовлечению в хозяйственный оборот» Торгового городка. Этот комплекс планируют благоустроить, подвести к нему инженерные сети, подготовить к функциональному использованию.

«Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» - так называется достопримечательное место, документацию по которому и утвердила специально собранная рабочая группа. Работу последней под началом областного министерства культуры и туризма за неторопливость недавно раскритиковал губернатор Николай Любимов.

«Предполагается проведение работ по взаимодействию с потенциальными инвесторами, разработке проектного решения по объектам достопримечательного места, благоустройству территории, разработке дизайн-кода», - сообщает областное правительство.

Перед чиновниками, ответственными за реализацию проекта, стоит конкретная задача: объекты достопримечательного места должны быть вовлечены в работу до конца 2022 года. Завершить работу целиком должны до 1 сентября 2023 года.