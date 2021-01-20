Рязанская пенсионерка выжила, выпав из окна на шестом этаже

Утром 20 января во дворе одного из домов по улице Магистральной в Рязани местные жители обнаружили женщину с многочисленными травмами. По предварительным данным, 66-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже.

В настоящее время женщину госпитализировали в рязанскую ОКБ, а полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ровно десять дней назад, 10 января, в Новомичуринске 51-летний инвалид III группы выпал из окна квартиры на третьем этаже. Оказалось, что в свой день рождения мужчина решил проверить документы, но сквозняк часть из них унес в окно (читать продолжение истории).

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