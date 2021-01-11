В воскресенье, 10 января, примерно в 17.00 в городе Новомичуринске мужчина инвалид третьей группы выпал из окна квартиры на третьем этаже. Инцидент произошел в доме №16 по проспекту Смирягина.Выяснилось, что 51-летний инвалид отмечал с товарищами свой 51-й день рождения. В какой-то момент он, стоя у открытого окна, решил проверить, на месте ли документы. Часть бумаг подхватил сквозняк… Пытаясь собрать документы мужчина и вывалился из окна. Он зацепился за балкон соседней квартиры, какое-то время повисел, но затем сорвался вниз.Издательство «Пресса» сообщает, что выпавший инвалид отделался испугом, ссадинами и царапинами.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!