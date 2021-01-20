Полиция закрыла дело против сына Сергея Филимонова, насмерть сбившего ребенка.

В Рязани прекратили уголовное дело в отношение 21-летнего Никиты Филимонова, сбившего насмерть в микрорайоне Дашково-Песочня школьника. Полицейские не смогли найти в смертельном ДТП состава преступления. В настоящее время материалы дела направили в прокуратуру для утверждения, сообщает «Вид Сбоку».

По данным издания, отец Никиты Филимонова – высокопоставленный в прошлом чиновник рязанского правительства, бывший вице-губернатор, а ныне председатель контрольно-счетной палаты Рязани, руководитель городского отделения «Единой России» Сергей Филимонов.

ДТП произошло 13 марта в 19:20 на улице Новоселов молодой водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo сбил ребенка 10-летнего Ярослава Гришина. Позже стало известно, что у Филимонова плохое зрение, окна машины затонированы, а мчался он на скорости около 100 км/час.

Во время расследования полицейские искали белый автомобиль с черной крышей в кузове хэтчбек. В момент ДТП машина двигалась задним ходом вдоль правого края дороги. Она остановилась рядом (слева) с другими припаркованными машинами. Никита Филимонов, сбивший ребенка, как раз проезжал мимо, когда из-за него на дорогу вышел мальчик.

По мнению следователей, водитель неустановленного белого автомобиля запомнил все детали происшествия, и эта информация представляет для следствия большую ценность (читать подробнее).

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