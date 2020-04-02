По делу о смертельном ДТП на улице Новоселов, в котором погиб ребенок, разыскивается белый автомобиль

2 Апр 2020 2020-04-02T13:40:34+03:00

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Следователи УМВД России по Рязанской области просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Новоселов в Рязани, в котором 13 марта погиб 10-летний мальчик. В частности разыскивается водитель неустановленного белого автомобиля с черной крышей в кузове хэтчбек.

Известно, что в момент ДТП эта машина двигалась задним ходом вдоль правого края проезжей части. Она остановилась рядом (слева) с другими припаркованными машинами. Водитель иномарки Volkswagen Polo, сбивший ребенка, как раз проезжал мимо белого хэтчбека с черной крышей, когда из-за него на дорогу вышел мальчик.

Водитель белого хэтчбека после ДТП некоторое время находился на месте трагедии, затем уехал.

По мнению следователей, водитель неустановленного белого автомобиля запомнил все детали происшествия, и эта информация представляет для следствия большую ценность.

Всех, кто знает указанного водителя, а также других очевидцев трагедии просят обратиться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д.12, корп.1, каб.17 или по телефону 8-920-989-12-61

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ИСТОЧНИК KP.RU