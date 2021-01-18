Убитую главного редактора портала «Рязань.Лайф» 33-летнюю Жанну Шеплякову похоронят на ее малой родине в Тверской области, сообщает «МК в Твери».Попрощаться с журналисткой можно будет 19 января в Петропавловской церкви города Белого. Там же Жанну Шеплякову и похоронят.Тело журналистки обнаружили около полуночи 15 января с многочисленными ножевыми ранами в квартире на улице Гоголя (смотреть фотографии с места преступления). Дома не было ни детей, ни мужа. Как оказалось, после убийства он забрал сыновей и увез их в Тверскую область (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!