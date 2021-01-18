Появились кадры из квартиры на улице Гоголя, где зверски зарезали главного редактора новостного портала «Рязань.Лайф» 33-летнюю Жанну Шеплякову. Следственные комитет предоставил фотографии с места преступления телеканалу «Вести».Жанну Шеплякову убили поздно вечером 15 января. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее собственной квартире. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе. На следующий день мужчина пришел в полицию и сдался (читать подробнее).Позже стало известно, где и когда похоронят Жанну Шеплякову (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!