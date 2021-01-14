В мэрии Рязани обсудили состояние троллейбуса №2 и рассмотрели предложения жителей. Ранее, напомним, мониторинг показал, что днем «двойка» за рейс провозила в среднем 14 пассажиров, а всего - порядка 400 человек. В итоге, убыток МУП «УРТ» по указанному маршруту составлял более 10 млн рублей.Как только работу троллейбуса №2 приостановили, а вместо него пустили три автобуса, специалисты выявили значительную экономию.— Мы понимаем важность маршрута и ни в коем случае не оставим вокзал «Рязань-1» без общественного транспорта, — заверил руководитель управления транспорта Андрей Михно.Также участники совещания рассмотрели вариант синхронизации расписания маршрута троллейбуса №2 с прибытием электричек и запуск по улице Вокзальной коммерческого перевозчика.Все эти вопросы будут прорабатываться дальше.Кроме того, один из участников совещания предложил властям заменить троллейбус №1 автобусами. Но чиновники от такого варианта наотрез отказались. По их словам, это рентабельный и востребованный маршрут (читать подробнее).Есть новость и о троллейбусе №12, которому могут изменить конечную остановку. Но данный вопрос требует проработки и повторного обсуждения (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!