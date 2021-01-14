В мэрии Рязани прошел общественный совет при управлении транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.Во время совещания один из жителей предложил заменить троллейбусы №1 на автобусы большого и среднего классов, сообщает пресс-служба городской администрации. Однако, представители общественного совета единогласно высказались против, заявив, что указанный маршрут рентабельный и востребованный.Ранее сообщалось, что троллейбус №2 за рейс перевозит в среднем 14 пассажиров, а всего - порядка 400 человек. В итоге, убыток предприятия по указанному маршруту составлял более 10 млн рублей (читать подробнее).Кроме того, троллейбусу №12 в Рязани могут изменить конечную остановку. Инициативу власти поддержали, но вопрос требует проработки и повторного рассмотрения (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!