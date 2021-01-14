Новый светофор на улице Ленина в Рязани на следующий день после установки отключили. В городской администрации рассказали, когда его запустят снова.По словам чиновников, 13 января объект работал в тестовом режиме. В обычном режиме светофор продолжит регулировать движение только после завершения реконструкции Большого каменного (Астраханского) моста.Напомним, светофор будет встроен автоматизированную систему управления движением. Ради этого за установленное на перекрестке Ленина – Праволыбедской оборудование выложили более 9 млн рублей.