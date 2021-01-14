14 января в администрации Рязани прошел общественный совет при управлении транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. В числе прочих вопросов участники обсудили предложение сделать конечной остановкой троллейбуса №12 остановку «памятник Полетаеву». Напомним, такая схема действовала до февраля 2019 года.Во время обсуждений появился вариант с переносом разворотного круга троллейбуса к роддому №2.«Участники общественного совета поддержали инициативу. Этот вопрос проработают и рассмотрят повторно», - отметили в мэрии.На этом же совете один из участников совещания предложил заменить троллейбус №1 автобусами. Но чиновники от такого варианта наотрез отказались. По их словам, это рентабельный и востребованный маршрут (читать подробнее).Ранее сообщалось, что троллейбус №2 за рейс перевозит в среднем 14 пассажиров, а всего - порядка 400 человек. В итоге, убыток предприятия по указанному маршруту составлял более 10 млн рублей (читать подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!