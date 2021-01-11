Минтранс Рязанской области напомнил автомобилистам о грядущем похолодании и рекомендовал заранее подготовить транспорт к морозам.«В таких условиях резко возрастает число аварийных остановок на междугородних маршрутах из-за перемерзания топлива или выхода из строя важных механизмов автомобиля», - говорится в сообщении.Напомним, в понедельник, 11 января, в Рязани и области ожидается -15…-10 градусов, а 12 января может быть еще морознее — -19…-14 градусов ночью (местами -23) и -18…-13 днем (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!