Рязанский филиал Росгидромета опубликовал прогноз погоды на 10-12 января. Исходя из него, в ближайшие дни нас ждет резкое похолодание.В воскресенье температура воздуха по области ночью и днем -10…-5, а в понедельник уже -15…-10 (в темное время суток местами -18). Еще морознее будет во вторник: -19…-14 градусов ночью (местами -23) и -18…-13 днем.10 января ожидается небольшой, местами умеренный снег. Небольшой снег также может выпасть 11-го числа, а вот 12-го осадков не прогнозируют.Ветер в эти дни будет северо-восточным, северным или северо-западным, не более 9 м/с.