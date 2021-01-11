Рязанская область получила 842 дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V» - Ред.). Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на главного внештатного специалиста по вакцинопрофилактике детей областного минздрава Елену Люблинскую.— Планируется поставить по федеральным закупкам 49 400 доз. Пока получили 842 дозы, причем поставили и оборудование для хранения вакцины, обучили медработников. Поэтому все, для того, чтобы провести правильно вакцинацию, готово, — заверила специалист.Напомним, в Рязанской области открыли 11 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса, шесть из них находятся в Рязани (читать подробнее, где в Рязани и области записаться и сделать прививку от коронавируса).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!