Власти региона определились с местами, где рязанцы смогут получить прививку от коронавируса. Шесть пунктов находятся на территории Рязани, остальные в районах области.Где в Рязани и области записаться и сделать прививку от коронавируса:1. ОКБ. Адрес: ул. Интернациональная, 3а, прививочный кабинет. Телефоны: 8 (969) 999-64-01, 8 (915) 590-26-52;2. ОКБ имени Семашко, поликлиника №2. Адрес: ул. профессора Никулина, 3, кабинет 420. Телефон: (4912) 50-64-84;3. Больница №4, поликлиника. Адрес: ул. Есенина, 17. Телефоны: (4912) 44-88-30; 8-929-673-44-59, 8-903-640-20-78;4. Кардиологический диспансер. Адрес: ул. Стройкова, 96. Прививочный кабинет №161 (поликлиника). Телефон: (4912) 202-393;5. Больница №11. Адрес: ул. Новоселов, 26/17. Прививочный кабинет №211 (поликлиника). Телефоны: (4912) 32-04-59 (пн.-пт.), 21-96-64 (сб, вс.);6. Больница №5. Адрес: ул. Медицинская, 9. Прививочный кабинет №18а (поликлиника). Телефоны: (4912) 50-29-41; 50-29-49; 33-30-39;7. Касимовский ММЦ. Адрес: Касимов, ул. Загородная, 13. Телефоны: (84913) 15-08-92, 12-20-94;8. Ряжский ММЦ. Адрес: Ряжск, ул. Высотная, 20. Телефон: (49132) 22-6-31;9. Сасовский ММЦ. Адрес: Сасово, м-н «Южный», 44а (взрослая поликлиника). Телефон: (49133) 5-41-58;10. Скопинский ММЦ. Адрес: Скопин, АЗМР, дом 5, здание поликлиники, кабинет №47. Телефоны: (49156) 26-00-9, 5-09-98;11. Шиловский ММЦ. Адрес: Шилово, ул. Приокская, 27. Поликлиника, кабинет №26. Телефон: (49136) 2-22-82.Медики напоминают, что за 24 часа до каждой вакцинации не рекомендуется пить алкоголь, интенсивно заниматься физкультурой и контактными видами спорта, а также за два-три дня посещать бани или сауны.Что делать после вакцинации от коронавируса: рекомендуется в течение трех дней не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь и избегать серьезных физических нагрузок.— При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства, — рекомендуют рязанские специалисты.Кто имеет право привиться от коронавируса:Приоритет первого уровня:- медперсонал, учителя, воспитатели и соцработники;- лица, проживающие в организациях социального обслуживания;- лица с хроническими заболеваниями.Приоритет второго уровня:- сотрудники транспортных предприятий и энергетики, правоохранительных органов и таможни;- вахтовики;- волонтеры;- военнослужащие;- продавцы, парикмахеры и другие работники сферы услуг.Приоритет третьего уровня:- чиновники;- студенты вузов и ссузов;- призывники.ВАЖНО!Если к назначенному времени не сформирована необходимая группа из пяти человек, то пациенту могут отказать в прививке, так как флакон с вакциной рассчитан как раз на пять человек. Разлив вакцины не допускается.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!