Ребенок, потерявший руку и обе ноги при ДТП автобуса под Рязанью, приходит в себя после тяжелой операции в московской клинике. По словам родителей, ребенок запомнил страшные моменты аварии, сообщает V1.ru.— Владик пока очень слаб, поэтому нас запускали к нему по одному, — говорит его мама. — Он в каком-то непонятном состоянии: глаза у него открыты. Он все помнит. Рассказывает, что перевернулся автобус и на него навалился металл.Мальчик до сих пор не осознал последствий аварии. Накануне ребенок рассказал маме о переломе руки.— Он пока не понимает, что у него нет ручки и ножек, — продолжает мама Влада. — Он сказал: «У меня ручка сломана». Я предполагаю, что сегодня-завтра он все поймет. Положительная динамика заключается в том, что он начинает приходить в ясное сознание и самостоятельно дышит. Операцию он перенес нормально, потерянную кровь ему перелили.Ранее папа ребенка Роман Степанов рассказал, как произошло то самое страшное ДТП в Скопинском районе, и почему мальчик в аварии потерял ноги и руку (читать подробнее).Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области.По предварительным данным, водитель уснул за рулем, вылетел в кювет и перевернулся.В результате происшествия четыре человека погибли, 13 пассажиров, в том числе и дети, получили травмы (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!