Отец 10-летнего мальчика, потерявшего в ДТП с автобусом под Рязанью ноги и руку, рассказал, как произошла трагедия.— После отправления мы увидели свободные места, и я пересел на одно сиденье назад, — рассказывает порталу V1.ru папа мальчика Роман Степанов. — Конечно, мы сняли куртки, обувь и легли головами к стеклу. Когда все случилось, я успел проснуться и подставить руки к стеклу. Наша сторона ушла в сугроб. Насколько я понимаю, пассажиры, которые не успели проснуться, оказались под этим сугробом.По словам отца, когда он увидел, что Влад зажат, то стал звать на помощь.— А кого звать? У людей были перерезаны руки. В шоковом состоянии натянул на себя кроссовок, начал передвигаться и тут же понял, что не могу сделать и шага. Ребенка сильно зажало, и ему требовалась помощь спасателей.О состоянии сына Роману сообщили уже в больнице. Мальчика, сидевшего в середине салона автобуса, госпитализировали с ампутацией обеих ног и руки, сильной потерей крови и травматическим шоком.Сейчас ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. За его жизнь продолжают бороться врачи.Напомним, в ночь на 25 декабря на заснеженной трассе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области.По предварительным данным, водитель уснул за рулем, вылетел в кювет и перевернулся.В результате происшествия четыре человека погибли, 13 пассажиров, в том числе и дети, получили травмы (читать подробнее).