Появились фотографии с места смертельного ДТП недалеко от города Спас-Клепики в Рязанской области. Их «Комсомолке» предоставила пресс-служба областного УМВД.Напомним, 29 декабря на трассе Спас-Клепики – Рязань лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Renault и Toyota. В результате аварии погибла пассажирка Renault. Различные травмы получили еще четыре человека. Женщина, также ехавшая в Renault, находится в коме (читать подробнее).Дочь погибшей женщины ищет очевидцев ДТП. Контактные данные она разместила на личной странице.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!