29 декабря недалеко от города Спас-Клепики, на трассе, соединяющей райцентр с Рязанью, случилось ДТП с летальным исходом. В районе поворота на село Тюково примерно в 16:20 столкнулись два легковых автомобиля – Renault и Toyota.Машина японской марки двигалась со стороны Рязани, вторая – со стороны Спас-Клепиков. По предварительной информации областного УМВД, аварию спровоцировала водитель Toyota – местная жительница 1981 года рождения, которая не справилась с управлением. За рулем Renault был также местный житель, мужчина 1957 года рождения.В результате ДТП погибла пассажирка Renault, женщина 64 лет. Пострадали четыре человека. Официально сообщается, что водители получили медицинскую помощь на месте, и госпитализация им не потребовалась. В больницу доставили 47-летнюю пассажирку Toyota и другую 64-летнюю пассажирку Renault.По свидетельству дочери погибшей женщины, ее отец (мужчина-водитель) также попал в больницу, а близкая подруга семьи (пассажирка Renault) находится в коме. Рязанка ищет очевидцев ДТП через соцсеть «ВКонтакте»:«Пожалуйста если у вас есть информация, хоть какая-то (правдивая, запись с видеорегистратора и тд.), прошу вас, напишите мне @lyudmilakorpakova или сестре @svetik28293009», - говорится в обращении.