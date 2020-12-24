Власти города подготовили порядка 100 единиц техники, в том числе для расчистки тротуаров, в преддверии метели. Убирать снег обрабатывать дороги будут во всех районах Рязани, заверяют чиновники.— Для более качественной уборки нужно обеспечить беспрепятственное прохождение техники по дорогам города, — отметил замглавы администрации Владимир Бурмистров. Он напомнил, что впереди еще два рабочих дня, поэтому особое внимание к часам-пик. —— Что касается дворов, то работы также должны вестись круглосуточно. Управляющие компании должны организовать дежурство дворников по сменам, а управлению ЖКХ необходимо контролировать процесс и своевременно реагировать на обращения граждан, — поручил Бурмистров. — Наша общая задача – быть в полной готовности и не допустить дорожного коллапса. Конечно, при такой погоде пробок не избежать, но мы должны принять все необходимые меры по минимизации неудобств для рязанцев.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!