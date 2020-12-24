Рязанцам напомнили телефоны экстренных служб из-за метели, которая ожидается 25-26 декабря. Синоптики прогнозируют сильный снег в течение суток, а прирост высоты сугробов может составить 10-25 см.КУДА ЗВОНИТЬ?- аварийно-ремонтная служба – 075;- оперативный дежурный ГОиЧС города Рязани – 112;- аварийная служба горгаза – 76-53-03;- аварийная служба ООО «Лифтремонтсервис» – 44-09-91;- диспетчерская служба «Теплосети» – 34-05-44;- диспетчерская служба «Водоканала» – 41-06-25;- диспетчерская служба Рязанских городских распределительных сетей – 55-01-12.Если у вас возникли претензии к уборке дворов, обращайтесь:- диспетчерская служба администрации Рязани: (4912) 44-79-15;- Железнодорожный район – 76-47-88;- Московский район – 37-35-19;- Октябрьский район – 28-37-49;- Советский район – 21-65-70.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!