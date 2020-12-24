В пятницу, 25 декабря, в Рязанской области ожидаются осадки. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные Рязанского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС».Ночью интенсивность снега будет небольшая, местами умеренная. Днем снегопад усилится, местами возможна метель. На дорогах возникнет гололедица и снежные заносы.Ветер прогнозируется южный 6-11 метров в секунду – с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 11 градусов по Цельсию, днем будет заметно теплее – минус один, минус шесть градусов по Цельсию.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!