В подъезде дома на улице Лесопарковой в Рязани обнаружили труп мужчины

Вечером в понедельник, 21 декабря, в подъезде многоэтажного дома на улице Лесопарковой (Рязань) прохожие обнаружили тело мужчины. Личность погибшего установлена – это 38-летний местный житель. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер – человек почувствовал недомогание и затем скончался.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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