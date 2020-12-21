В выходные статистику умерших от COVID-19 пополнили две 69-летние женщины

За минувшие выходные статистика летальных случаев от коронавирусной инфекции в Рязанской области, к сожалению, пополнилась тремя новыми фамилиями. Как сообщили «Комсомольской правде» в оперативной группе регионального правительства жертвами болезни стали две 69-летние женщины и один мужчина в возрасте 74-х лет. Все они скончались в ноябре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели людей стала именно коронавирусная инфекция.

Всего по состоянию на 21 декабря в Рязанской области от COVID-19 скончались 126 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

COVID-19: Россия и Рязанская область синхронно обновили рекорды суточного прироста

В регионе выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (подробности).