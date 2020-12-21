COVID-19: Россия и Рязанская область синхронно обновили рекорды суточного прироста

В понедельник, 21 декабря, в Рязанской области выявлено 137 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель суточного прироста за все время пандемии. Всего в регионе заболевание подтвердилось у 16 771 человека.

В России 21 декабря также был обновлен рекорд суточного прироста. За день COVID-19 заразились 29 350 человек.

Поправились от коронавирусной инфекции в Рязанской области 122 человека. Всего заболевание перенес 15 291 рязанец.

Второй день подряд в регионе не фиксируются смертельные случаи. В списке жертв по-прежнему 126 человек.