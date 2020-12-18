Минприроды огласило результаты проверки по лимонно-желтым выбросам

Съемка проходила в ноябре на промплощадке в микрорайоне Недостоево.

Минприродопользования Рязанской области огласило результаты проверки, которая началась после публикации видео с выбросами лимонно-желтого цвета. Съемка, напомним, проходила в ноябре на промплощадке в микрорайоне Недостоево.

Как и сообщалось ранее, анализ проб воздуха в жилой зоне (на улице Сельских Строителей) превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не показал. Тем не менее, в отношении источника дыма - ООО «ЭкоСервис МВ» - начали административное расследование.

- В результате внеплановых контрольных мероприятий установлен источник появления желтого дыма – печь для плавления свинца в формы. Предприятием представлена информация об указанных выбросах: нарушение технологической дисциплины сотрудником предприятия посредством использования пиротехнического устройства и принятых административных мерах, - отчиталось министерство.

Проще об этом рассказал губернатор Николай Любимов на недавней прямой линии. По версии предприятия, их работник бросил в печь петарду – оттуда и характерный цвет. Проверяющие, по сути, эту версию подтвердили. При правильном технологическом процессе упомянутый источник таких выбросов не даст.

- Пиротехнические изделия выделяют в процессе горения загрязняющие атмосферу вещества, однако их количество незначительно и не оказывает существенного воздействия на организм человека, - добавили в министерстве.

В итоге дополнительных источников загрязнения обнаружено не было, а дело об административном правонарушении – прекращено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!