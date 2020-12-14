Желтые выбросы рязанское предприятие объяснило… петардой

Кадр видеозаписи в сообществе "Типичная Рязань", после публикации которой началась проверка.

Предприятие, которое в ноябре отличилось выбросами ядовитого желтого цвета, объяснилось весьма оригинально. Версию ООО «ЭкоСервис МВ» во время прямой линии в «Одноклассниках» озвучил губернатор Николай Любимов.

- По версии предприятия, дым появился из-за того, что сотрудники предприятия бросили петарду, - сказал Любимов, кажется, сам еле сдерживая улыбку. - Но сейчас идет расследование, и, конечно, мы сообщим о его результатах.

Напомним, шумиха поднялась из-за видео, опубликованного в социальных сетях. Минприроды организовало собственную проверку и начало административное расследование. Превышений ПДК загрязняющих веществ в жилой зоне передвижная лаборатория не выявила.