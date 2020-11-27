Ядовитые желтые выбросы непонятного происхождения заметили в Рязани

Желтый шлейф выбросов в районе Недостоево. Кадр видеозаписи в сообществе "Типичная Рязань".

27 ноября в Рязани заметили выбросы ярко-желтого цвета, которые источает одно из предприятий на территории Северо-западного промузла (Недостоево). Съемка видео, опубликованного в группе «Типичная Рязань», по всей видимости, велась со стороны «Точинвеста». Сам источник, по словам автора, расположен недалеко от кожзавода.

«Товарищ губернатор, смотрите, что творится в Рязани», - обратился к Николаю Любимову горожанин, показывая длинный «лимонный» шлейф выбросов.

Автор уточнил, что тревожную картину он наблюдал около 8 часов утра.