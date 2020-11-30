Минприроды назвало источник желтых выбросов в Рязани

Кадр видеозаписи в сообществе "Типичная Рязань", после публикации которой началась проверка.

Минприроды провело проверку после публикации видео, на котором некое предприятие на окраине Рязани загрязняет воздух дымом ярко-желтого цвета (чиновники предпочли другую формулировку - «нехарактерного цвета»). Выяснилось, что источник расположен по адресу улица Прижелезнодорожная, 50 и принадлежит компании с ироничным названием - ООО «ЭкоСервис МВ».

«Передвижная экологическая лаборатория в оперативном порядке выехала для отбора и анализа проб атмосферного воздуха в жилой зоне микрорайона [Недостоево] – превышений загрязняющих веществ не выявлено», - отчитались в министерстве природопользования Рязанской области о проведенных замерах.

Тем не менее, в отношении ООО «ЭкоСервис МВ» началось административное расследование по статье 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований…».