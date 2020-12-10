Мошенники пытаются продать рязанцам поддельные лекарства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области участились случаи, когда люди через платежные системы переводят деньги мошенникам за поддельные лекарства, предупреждает региональное министерство по делам территорий.

— Чаще всего поддельные препараты нелегально распространяют через интернет частные лица или организации, — сообщают чиновники со ссылкой на минюст РФ. — Таким образом мошенники пользуются ажиотажным спросом на лекарства во время пандемии коронавируса.

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