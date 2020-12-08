Полиция предупредила рязанцев о новом виде мошенничества с картами. Фото: Анастасия Осипова

В Рязанской области зафиксированы случаи нового вида дистанционного мошенничества, предупреждает региональное УМВД. Неизвестные звонят рязанцам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, в том числе полицейскими. Они сообщают о попытке хищения денег с банковского счета и под предлогом сохранения сбережений выманивают персональные данные банковской карты или уговаривают перевести финансы на «резервный счет», который потом спокойно обнуляют.

«Мошенники зачастую имитируют номера телефонов, схожих с номерами дежурных частей территориальных органов МВД России на районном уровне и дежурной части ДПС ГИБДД», - говорится в сообщении полиции.

Между тем полиция предупреждает рязанцев, что правоохранительные органы никогда не запрашивают по телефону персональные данные банковских карт и не рекомендуют совершать банковские операции.

При поступлении подозрительного звонка следует прервать разговор, перезвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 02 или 102/112 (для мобильных операторов) и сообщить о действиях злоумышленников.

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