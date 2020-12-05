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Коронавирус Covid-19

В Рязанской области двое скончались от коронавируса за истекшие сутки

При этом зафиксирован антирекорд по суточному приросту заболевших
Антон ВОХЕЧ
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Смерть не выбирает, кого забрать. Фото из открытого доступа.

Смерть не выбирает, кого забрать. Фото из открытого доступа.

В Рязанской области за истекшие сутки скончались два пациента, которым ранее был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция". Общее число - 98. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Даже официальная статистика утверждает, что 5 декабря был зафиксирован максимум (с 7 ноября) по приросту выявленных больных коронавирусной инфекцией - 125. При этом выздоровели в рязанском регионе 279 жителей.

Ранее мы писали о том, что что после присоединения поликлиники №2 к ОКБ имени Семашко начался масштабный отток квалифицированных кадров. А кадровый голод решили восполнить, пригласив на работу восемь ординаторов из медицинского университета.

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