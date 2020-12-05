В Рязани и области обнародован максимум по приросту заболевших коронавирусом

Диагностика - основополагающий момент лечения заболевания. В том числе и коронавируса. Фото из архива "КП".

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, к утру 5 декабря в регионе выявлено еще 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Чиновники утверждают , что это соответствует 11,12 на 100 тысяч населения. В то время как по всей стране показатель - 19,6. Подчеркнем, что в него входят мегаполисы, и сравнение это, мягко говоря, не совсем корректно. Сравнительный анализ по аналогичным Рязанской области субъектам РФ не приводится.

Всего же с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 14663 человек.

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