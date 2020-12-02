Стали известны дата и место прощания с кардиохирургом Александром Качинским.

Попрощаться с известным кардиохирургом Александром Евгеньевичем Качинским можно 3 декабря у главного корпуса Рязанского областного кардиологического диспансера. Об этом «Комсомолке» сообщили в медицинском учреждении. Начало мероприятия в 10:10.

Напомним, Заслуженный врач России Александр Качинский ушел из жизни 1 декабря. Коллектив кардиодиспансера выразил соболезнования родным и близким своего коллеги.

«Мы потеряли замечательного профессионала, прекрасного человека, Заслуженного врача России, кандидата медицинских наук Александра Евгеньевича Качинского. Его уход из жизни стал большой утратой для всех нас», - говорится в некрологе (читать подробнее).

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