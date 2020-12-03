Открытый гроб и горе от утраты: в Рязани простились с кардиохирургом Александром Качинским

В послужном списке врача около 4 тысяч успешно проведенных операций.

Утром 3 декабря у главного корпуса Рязанского кардиологического диспансера простились с сердечно-сосудистым хирургом, Заслуженным врачом РФ Александром Евгеньевичем Качинским.

Попрощаться с известным кардиохирургом пришли около двухсот человек. Это были как коллеги покойного, так и благодарные пациенты Александра Евгеньевича, ведь в послужном списке врача около 4 тысяч успешно проведенных операций. Впрочем, были и неудачные операции. Как однажды сказал заслуженный хирург, «всегда очень сильно переживаю по этому поводу».

— Даже в самых безнадежных случаях стараюсь до последнего бороться за жизнь пациента, искать в каждой конкретной ситуации наиболее эффективные методы лечения и препараты. Вообще, это очень тяжело, огорчение и боль такие, что словами не передать.

В кардиологическом диспансере Александр Качинский трудился с 1987 года. Он внедрил в практику миниинвазивные хирургические вмешательства, которые позволили тысячам людей вернуть радость движения, сохранить здоровье и качество жизни.

В крдиодиспансере Александр Качинский работал с 1987 года.

«Мы потеряли замечательного профессионала, прекрасного человека, Заслуженного врача России, Отличника здравоохранения, кандидата медицинских наук, сердечно-сосудистого хирурга Александра Евгеньевича Качинского. Его уход из жизни стал большой утратой для всех нас», - написали в некрологе коллеги покойного.

Десятки человек пришли попрощаться с кардиохирургом Александром Качинским.

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