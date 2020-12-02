В Рязани ушел из жизни известный хирург Александр Качинский.

В Рязани скончался сердечно-сосудистый хирург Александр Евгеньевич Качинский. О смерти коллеги сообщает коллектив Областного клинического кардиологического диспансера.

«Мы потеряли замечательного профессионала, прекрасного человека, Заслуженного врача России, кандидата медицинских наук Александра Евгеньевича Качинского. Его уход из жизни стал большой утратой для всех нас. Мы от всей души соболезнуем родным и близким Александра Евгеньевича и желаем мужества перед лицом тяжелой утраты», - говорится в некрологе.

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