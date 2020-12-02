Минприроды так и не получило результаты проверок по вонючему воздуху в Рязани. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Чиновники рязанского министерства природопользования все никак не могут получить результаты проверок по вонючему воздуху. Об этом представители ведомства сообщили на странице губернатора, отвечая на вопрос рязанца Николая Петрова. Мужчина был краток: «Где результаты расследования по ядовитым выбросам?»

Спустя четыре дня минприроды ответило, что пока ничего нет, и они следят за обновлением сайта Росприроднадзора:

«К сожалению, мы пока не получили официальный ответ от федеральных контрольно-надзорных ведомств на наш запрос о результатах проверок. Продолжаем следить за информацией на официальном сайте Приокского межрегионального управления Росприроднадзора».

Напомним, в начале октября рязанцы во многих районах города стали задыхаться от вонючего воздуха – досталось как жителям окраин, так и центра Рязани (читать подробнее).

Губернатор Любимов, в свою очередь, попросил общественность не вешать ярлыки на компании, имея в виду РНПК, и дождаться результатов проверок. Общественность ждет уже три месяца.

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