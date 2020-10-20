Любимов высказался о вонючем воздухе в Рязани и РНПК.

20 октября губернатор Николай Любимов наконец-то высказался по поводу вонючего воздуха в Рязани, заверив общественность, что контролирующие органы не сидели сложа руки, старались найти, определить источник.

— Они обязательно сделают выводы, поскольку именно они уполномочены такие выводы делать, наказывать виновных и принимать меры для того, чтобы этого больше не повторилось, — заявил Любимов.

Кроме того, губернатор предостерег от преждевременных выводах, основанных часто на непроверенной информации. Напомним, именно на сайте правительства Рязанской области впервые прозвучали обвинения в адрес Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

— Я бы хотел предостеречь от таких преждевременных выводов, — отметил Николай Любимов. — Можно, конечно, высказывать свое мнение, но сейчас просто надо дождаться официальной информации контролирующих органов. Они работают над этим.

Губернатор напомнил всем, что между правительством региона и РНПК остаются нормальные конструктивные взаимоотношения.

— Это крупнейший налогоплательщик в Рязанской области, который обеспечивает людей стабильными рабочими местами с достаточно высокой по региону заработной платой. А городские очистные находятся в составе соответствующей инфраструктуры завода.

По словам Любимова, предприятие вкладывает немалые деньги на их содержание, порядка 200 млн рублей в год, а также реализует проект, который позволит отделить стоки предприятия в отдельную ветку.

— Необходимо продолжать совместную работу в этом направлении с «Водоканалом», промышленными предприятиями. Мы на постоянной связи с Роснефтью, с РНПК по этому вопросу. Компания в этом отношении несет по сути социальную нагрузку и дополнительные расходы, мы благодарны им, — сказал Любимов. — Должен быть найден источник распространения неприятного запаха в Рязани, и приняты все меры, необходимые для того, чтобы больше такого не повторялось. Надо дождаться результатов.

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