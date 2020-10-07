Почему в Рязани воняет фекалиями: неприятный запах распространился по всему городу

На улицах Рязани без противогаза лучше не появляться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несколько последних дней рязанцы задыхаются от резкого неприятного запаха, который распространился буквально по всему городу. Если раньше на вонь в городе жаловались преимущественно жители микрорайона Дашково-Песочня, то сейчас претензии к властям поступают со всех районов, в том числе – центральных улиц. Вот что пишут люди в группе «Дышим чистым»:

«Выброс Новоселов, 7 корпус 1. Воняет г…м, нечем дышать»;

«Воняет центр города, Роща, Галенчино и даже в Солотче»;

«Воняет на Касимовском шоссе, в районе «Ленты». Днем воняло во Льгове»;

«Кальное, вонь силосной ямы»;

«Гражданская улица, дом 1. Запах страшный, на улицу лучше не выходить. Запах так же в районе «Барса» и по улице Грибоедова» (читать подробнее).

На странице губернатора Николая Любимова, сразу под его радостной фотографией с телеведущей Еленой Малышевой, подписчики оставили десятки комментариев на тему ужасного воздуха в Рязани:

«В городе вонь страшная! Выброс особенно едкий! Примите меры!»;

«В городе адская вонь! Очень здорово жить в этом городе, только все делается для того, чтобы жизнь обычных граждан была очень недолгой. Когда закончится этот геноцид?»;

«Сделайте что-то с этой вонью! Это невыносимо. Закрыли все окна, дышать нечем, во рту сильная горечь, больно в груди и тошнит. Никогда раньше такого не было, сейчас просто отрава».

На одну из жалоб отреагировала администрация Рязани, которая сообщила, что «в связи с обращениями граждан, эколого-аналитическая лаборатория 7 октября с 10:00 отбирает пробы атмосферного воздуха в Октябрьском районе».

А позже официальный ответ дало региональное министерство природопользования. Одна из лабораторий зафиксировала в воздухе Рязани превышение уровня сероводорода.

«В Турлатове специалисты лаборатории обнаружили три измерения с превышением ПДК сероводорода. Максимальное превышение зафиксировано 6 октября в 21:40 и составило 20,6227 ПДКмр», - говорится в сообщении, с которым можно ознакомиться подробнее.

Информацию о превышениях чиновники минприроды оперативно направили в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, информацию в срочном порядке направили в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и администрацию Рязани.

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